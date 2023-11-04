浴室乾濕分離使用起來較舒適，不過透明門若沒有定期清理，常常會卡滿水垢。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈教民眾2個清潔方法，可以用廚房紙巾沾上白醋，貼滿在門上，隔天拿下再稍微擦一下即可；另外也能用檸檬酸水噴灑在門上，靜置一陣子後再擦拭就非常乾淨。譚敦慈提醒，千萬不要用鹼性清潔劑進行清潔，因為完全清不掉。

譚敦慈在《健康2.0》影片中分享，民眾可以用廚房紙巾沾上白醋，接著貼在乾濕分離門上，停留一晚後再拿下，水垢就消失了，接著只要稍微擦乾淨就可以，不過醋的味道比較重，需要多洗手。

譚敦慈更建議另一個方法，檸檬酸加水以1：10的比例調配，噴灑在乾濕分離門上，可以靜置一陣子，再用科技海綿或抹布擦過就亮晶晶了。她提醒，千萬不要以鹼性清潔劑清洗，因為完全清不乾淨。

至於如何預防水垢？譚敦慈建議民眾每天洗完澡後，隨手以刮刀將水漬去除，並以海綿擦拭，長期下來水垢也不會卡得太誇張。