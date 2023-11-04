金永大跟表藝珍在《白晝之月》中在劇中都是1人分飾2角。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《白晝之月》由《浪漫滿屋》導演表民秀執導，找來金永大跟表藝珍攜手演出，2人在劇中相愛相殺，展開虐戀，一路從古代糾纏到現代，改編自觀看次數高達7億次的同名漫畫，劇情描述遭心愛的女人殺害後時間停滯的男人，以及失去前世記憶，不斷轉世的女人之間危險又深切的奇幻驚悚愛情。

新世代男星金永大以及憑藉《模範計程車》成為人氣女星的表藝珍合作，導演表民秀說：「他們的共通點是擁有一雙很漂亮的眼睛，能夠很好地傳達情感，金永大細膩又充滿魅力，對演技很講求細節，在大熱天裡，穿著盔甲拍戲真的很辛苦；而表藝珍有種能為了演戲豁出去的感覺，因為消防員是犧牲自己的職業，我想她是再適合不過的人選。」

金永大跟表藝珍在劇中都是1人分飾2角，金永大同時演出沉著的大將軍跟當紅明星，展現雙重演技，這也是他繼《流星》再度飾演大明星，他笑說：「《白晝之月》裡的角色比較不受控，到處惹麻煩，跟上次很不一樣，當然跟真實生活中的我也完全不同。我知道原著漫畫人氣驚人，所以演出時難免有點負擔，花了很多心思，努力去接近角色。」

表藝珍附和地說：「我們的劇情有做了更動，到開拍最後一刻都還在猶豫要不要先看原著，但因為古代部分的情感描寫是相近的，所以我還是看了，看過之後充分理解為何作品會如此受到歡迎。我妹妹也是粉絲之一，她甚至還我問說『為什麼妳能演韓麗塔啊？』雖然壓力不小，但會盡自己所能去演出。」

劇中，2人在古代一個是新羅大將軍「道河」，一個是伽倻大將軍女兒「韓麗塔」，為報滅門之仇，麗塔刻意接近他卻意外愛上他，在含淚復仇後自盡，道河的靈魂則從此在人世間飄盪1500年。麗塔經過數次轉世，成為救人無數的奇蹟消防員「姜英花」，但她總是夢見與前世相關情境，飽受折磨。

另一方面，跟道河擁有同一張臉孔的「韓俊午」是當紅國民男友，但鏡頭外的他工作態度散漫又是極致戀愛腦，他費心安排與女友交往300天的甜蜜驚喜派對，甚至要求經紀公司代表動用關係，讓他成為女友下一部作品的男主角，沒想到對方只是看上他的名氣，新鮮感一過就開始酸他「遠看是星星，近看是石頭」，最後更趁著他睡著時留下分手紙條便失聯。

在公益活動現場，韓俊午因為心臟病發連人帶車墜河，被宣告死亡後，竟奇蹟地死而復生，原來是道河的靈魂趁機上了他的身，他來到姜英花身邊，抱著她深情喊「我想見妳想瘋了」，鏡頭一轉他手上卻緊握著水果刀，讓人好奇之後的劇情展開。

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