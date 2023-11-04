基隆市大武崙沙灘4日聚集百餘位立槳玩家，許多由萬里海域「由外而內」跨越封鎖線划回大武崙沙灘，抗議基市府僅用封鎖線就開罰高額罰鍰，形同海域戒嚴。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府近日開罰至大武崙沙灘越過警戒線的立槳玩家，對此4日有近百位玩家集體划立槳抗議「海洋戒嚴」，主張應撤除警戒線並全面開放海域。對此市長謝國樑表示「這是兩難」，因為也是有民眾不諳水性才發生事故，而他預計大武崙沙灘明年度將委外經營，未來也檢討做更多的調整，今天也不會開罰陳情民眾。

基隆市大武崙沙灘8月出現1日3人不幸溺斃的悲劇，基市府當時除封鎖海域檢討外，事後也拉近封鎖線。然上月26日有2位男子遊玩立槳跨域封鎖線，市府依違反發展觀光條例開罰15000元。為抗議基市府「海洋戒嚴」，4日百餘位立槳玩家串連，由萬里一路划回大武崙沙灘，凸顯越線就罰錢的荒謬。

基隆市大武崙沙灘4日聚集百餘位立槳玩家，許多由萬里海域「由外而內」跨越封鎖線划回大武崙沙灘抗議基市府海域戒嚴。圖為多名立槳玩家在封鎖線附近划立槳表達抗議。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑表示，今天一早有民間團體至大武崙沙灘陳情、抗議，對他們的訴求他充分理解，市府對不守規定的民眾開罰，是依違反觀光發展條例依法開罰，主要目的是為了維護他們的生命安全。

謝國樑說，今天的陳情抗議消防局也有派動力救生艇在警戒線外待命，因為不希望民眾在陳情的過程中發生任何意外或損傷，會做好保護的工作。

陳情民眾抗議基隆是海洋城市，市府應開放水域，而不是一味限縮。謝國樑針對訴求回應，認為「這樣說沒有錯，但這是兩難。」。謝強調，因為民眾有的水性很好，但有的不諳水性，同時大武崙沙灘海域有離岸流，一不小心就會發生意外，甚至喪命，政府的責任也要守護民眾安全，因此也是很兩難。

謝國樑說，市府會檢討、研議，大武崙沙灘預計明年度委外經營，就像和平島地質公園有委外經營一樣，過去5年來沒有發生溺斃案件，這是未來追求的方向。如有明確的委外經營和商業模式，未來會做更多的調整，讓大家更容易與海洋遊玩和共處。

謝國樑表示，過去大武崙沙灘都沒有經營管理模式，如果遊客不諳水性就容易發生憾事。今天陳情民眾並不是要戲水，只是表達訴求，因此不會有任何處罰。