「藍白合」陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨主席朱立倫連日協商毫無進展，連台灣大學前校長管中閔都看不下去了，管PO文「若是有心為家園，退步也就能向前」，簡單14字鏗鏘有力，掀起網友高度共鳴。

朱立倫透露，日前向柯文哲提出「日本式」、「德國式」兩種方案，來決定正副總統怎麼搭配，「柯主席當時傾向日本式」，沒想到隔天柯重提全民調，還批日本式是「小型民主初選」。朱立倫不禁感嘆，被澆一盆冷水，「那天答應支持的事情，為什麼變了」；侯友宜也不解，「當時柯文哲幹嘛說要這個方案呢」。

距離明年總統大選只剩下2個月，眼看「藍白合」恐怕破局，不少支持者憂心「下架民進黨」淪為空談。管中閔在臉書喊話「若是有心為家園，退步也就能向前」，雖無指名道姓，網友一看就知道管在說什麼。

「管爺發聲令人感慨」、「賴清德當初都能忍辱負重，我們為什麼做不到？因為要執政的決心不夠，只在意一己私利」、「國民黨在野8年了，仍學不會教訓」。網友點出關鍵，國民黨、民眾黨都不肯真正讓步，只會算計，才讓「藍白合」這齣戲演爛，搞到現在還沒結果。