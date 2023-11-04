桃園市八德區榮興路某電子工廠今天中午傳出火警，現場濃煙密佈，所幸無人受困，目前消防局已出動18車、42人搶救當中。
消防局於12時39分獲報稱，八德區榮興路某電子工廠竄出濃煙，該公司為地上5層RC建築物，照片中更可見鐵皮頂樓冒出陣陣濃煙。
據了解現場已經疏散5人，目前沒有人員受困其中，初估燃燒面積為100平方公尺，消防人員仍在搶救當中，至於詳細起火原因還有待調查釐清。
桃園市八德區榮興路某電子工廠今天中午傳出火警，現場濃煙密佈，所幸無人受困，目前消防局已出動18車、42人搶救當中。
消防局於12時39分獲報稱，八德區榮興路某電子工廠竄出濃煙，該公司為地上5層RC建築物，照片中更可見鐵皮頂樓冒出陣陣濃煙。
據了解現場已經疏散5人，目前沒有人員受困其中，初估燃燒面積為100平方公尺，消防人員仍在搶救當中，至於詳細起火原因還有待調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。