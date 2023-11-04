桃園市八德區榮興路某電子工廠今天中午傳出火警，陣陣濃煙從鐵皮頂樓竄出。（民眾提供／陳夢茹桃園傳真）
桃園市八德區榮興路某電子工廠今天中午傳出火警，陣陣濃煙從鐵皮頂樓竄出。（民眾提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區榮興路某電子工廠今天中午傳出火警，現場濃煙密佈，所幸無人受困，目前消防局已出動18車、42人搶救當中。

消防局於12時39分獲報稱，八德區榮興路某電子工廠竄出濃煙，該公司為地上5層RC建築物，照片中更可見鐵皮頂樓冒出陣陣濃煙。

據了解現場已經疏散5人，目前沒有人員受困其中，初估燃燒面積為100平方公尺，消防人員仍在搶救當中，至於詳細起火原因還有待調查釐清。

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