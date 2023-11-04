Belli bounce-back season: complete ☑️



Congratulations to @Cody_Bellinger on being named the NL Comeback Player of the Year! #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/hj0BHm8Xk3 — Chicago Cubs (@Cubs) November 3, 2023

前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）拒絕了與小熊的雙向選項1250萬美元，準備投入自由市場。貝林傑去年遭老東家洛杉磯道奇放棄，被小熊撿走，今年大發神威獲選國聯回春獎（Comeback Player of the Year），躍升為自由市場的焦點人物之一，球員工會稱讚為「復仇之旅」。

貝林傑出自道奇農場，2017年國聯新人王，2019年國聯MVP，但他在2020年疫情球季之後判若兩人，2021年的打擊率跌至0.165，去年仍只有0.210。道奇當時買來美聯MVP貝茲（Mookie Betts）組成「雙貝」連線，貝林傑令人失望的表現讓道奇不願續簽，他獲得小熊保障1年1750萬美元。

經紀人波拉斯（Scott Boras）後來解釋貝林傑是肩膀受傷了才會表現變差，他對貝林傑有信心，與小熊簽的合約還包含「回春獎」的激勵獎金，最後貝林傑果然拿到了這個獎，本季打擊率0.307、攻擊指數0.881、26轟、97打點重返受傷之前的高水準。

貝林傑拒絕選項之後獲得550萬美元買斷金，小熊棒球總裁霍伊爾（Jed Hoyer）有意願在自由市場簽回貝林傑。霍伊爾表示在小熊打球是很愉快的事，貝林傑已經體驗了1年，可望增加他返回小熊的意願。