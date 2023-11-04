多數人出國旅遊都會拍照做紀念，一名網友分享，日本一位超可愛的正妹來台旅遊，拍照的背景都是奇怪的街景，讓他很不解，也引起網友討論，不少人笑歪直呼，這才是真正的台灣，這樣的景色在日本絕對沒有。後來正妹的身分也曝光，曾獲得沖繩美少女圖鑑的最佳社群獎。

一名網友昨在PTT上分享，一位可愛的日本正妹來台旅遊拍了許多照片，結果背景不是常見的觀光，而是一些很奇怪的街景，像是一排停在路邊的機車、牆上巨大的抽風管等，讓原PO很好奇，為何要挑奇怪的街景拍照，是因為日本很少看到嗎？

貼文引起網友討論，「 出國不是專挑自己國內沒有的嗎？」、「哪裡奇怪？這就是台灣真正的樣子啊」、「不奇怪啊！這就是台灣」、「就台灣才有的廢墟風」、「明明就很會抓特色，這景色在日本絕對找不到」、「充滿台灣在地特色」。

另有網友神出照片裡面的正妹是「東恩納瑠花」，今年雖然才13歲，但已經獲得「沖繩美少女圖鑑」最佳社群獎，IG目前有5.6萬人追蹤，而她現在也是日本偶像團體「sweet cherry peppers」的成員之一。