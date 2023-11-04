中職「台灣大賽」今天開打，重回一軍賽場第3年就將爭冠的味全龍首戰將由剛滿23歲的徐若熙扛先發重責，先發打序也出爐，新秀冉承霖將打第9棒。

徐若熙成為中職睽違14年後再度有本土投手扛首戰先發重責，總教練葉君璋笑說：「他已經緊張好幾天了，但要自己想辦法完成任務，就看他怎麼去承受強度跟壓力。」他認為，經過這次大賽洗禮，不管結果如何，對徐若熙而言一定會是很大幫助。

3日公布兩隊先發投手後，龍隊沒如外界預料推出布里悍或鋼龍雙王牌之一，出乎大家意料之外，葉總說：「（派本土）這麼多人在問，代表我做對了，但大家唯一會擔心是他這麼年輕有辦法嗎？他的手有辦法嗎？但我認為，只要是派本土大家都會擔心這些，但我相信他可以做到。」

葉總也指出台灣大賽要勝出的關鍵，「我們的年輕球員能不能承受壓力很重要，能不能做出當下想做的事，如果能調適得好，各方面都不會有問題。」他也感覺今天球員心情更多是期待，「期待自己有好的表現，但昨天之前應該是真的會緊張。」

味全龍先發打序：

第1棒：拿莫・伊漾

第2棒：吉力吉撈・鞏冠

第3棒：郭天信

第4棒：劉基鴻

第5棒：李凱威

第6棒：林孝程

第7棒：蔣少宏

第8棒：張政禹

第9棒：冉承霖

先發投手：徐若熙