70歲歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判刑3年2個月，8月正式入獄，患有多病的她，10月保外就醫，昏迷一周已甦醒。音樂人許常德3日到醫院探視陳盈潔，看到好友手腳被綁住很不捨，也代轉達陳盈潔想對粉絲說的話。

陳盈潔曾中風、失智，還有急性腎衰竭、敗血病等疾病，現保外就醫。許常德3日去醫院探病陳盈潔，本來想拍她用手跟大家打招呼的照片，「但一見到她，我就放棄了，因為她的手和腳被綁住（因為插管中）。」許常德告訴陳盈潔她的音樂會將正式展開，有哪些歌星會接力唱，陳盈潔聽聞好消息後，情緒相當高昂，「她激動到一直掙扎，我感覺到她很感謝，第一次看她含淚的眼睛，她一直是很好強的。」

許常德4日凌晨再度發文，他代陳盈潔轉達目前想說的話：「謝謝你們，很感謝，陳姊謝謝你們。」許常德先前表示，因擔心陳盈潔無力負擔住院及醫療開銷，所以他策畫破浪人生說唱會，回顧陳盈潔的金曲，希望能號召粉絲的力量協助籌錢，幫忙度過難關，音樂會將在12日下午14:00於高雄成功物流園區舉辦，只限250位陳盈潔粉絲免費報名。