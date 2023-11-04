社區規畫師歷年持續以空間改造及軟性活動，帶領在地居民以簡單、自然、好使用原則，不僅是社區環境的美化，更是努力帶動偏鄉地區的活化。（新北市城鄉局提供）

「新北市社區規畫師成果發表會」今（4）日於新店區仁愛里舉行，現場展示社區環境改造成果分享，副市長陳純敬帶領觀摩、參與，見證新北社區規畫的精神，扎根地方與公部門營造社區風貌。

城鄉局說明，社區規畫師歷年持續以空間改造及軟性活動，帶領在地居民以簡單、自然、好使用原則，不僅是社區環境的美化，更是努力帶動偏鄉地區的活化。

如石碇永安里利用閒置校園轉型成為銀髮療癒農園、空間多元化打造從幼齡到老齡都能體驗的全齡化空間；牡丹國小在校長帶領下，結合小小導覽員與小提琴特色，將窳陋空間精煉與再利用，作為學習、社區休憩、故事傳遞的場所，共同營造安居樂業的社區空間與活力。

副市長陳純敬表示，今年新北市社規師計畫輔導社區、社群、社區大學與學校等共16案團隊，透過互相分享學習觀摩下，讓關心在地社區議題的民眾及對於社區空間改造具有服務熱忱的居民，在有專業的課程授予下，能在社造學識知能外，更兼具全盤性資源及瞭解與實質操作技巧，進而提升新北市社區規畫社造能力。

城鄉局補充，想更了解社區空間改善成果的市民朋友，歡迎到「新北市社區規畫師」臉書粉絲專頁獲得更多資訊，相關訊息也將於臉書粉絲專頁及城鄉發展局官網公告。