江宏傑與前妻福原愛的跨國官司鬧得沸沸揚揚，傳出法院作出判決後，福原愛不僅不予理會，行蹤還持續成謎，如今傳出江宏傑失去耐心，向日本警視廳提出刑事告訴，警方亦不排除逮捕福原愛。

根據日本《週刊文春》報導，由於福原愛不理會法院判決結果，讓江宏傑長時間下來忍無可忍，便向警視廳提出刑事告訴，目前警方進行受理，並且委託搜查一課調查，據悉，將以日本《刑法》第226條偵辦，不排除逮捕福原愛，而她恐將面臨2年以上，20年以下有期徒刑，對此，福原愛表示有被警視廳詢問，但諮詢過律師，應該是不會有太大問題。

福原愛日前成立小紅書帳號，還開心表示發布影片：「今天非常開心，我來小紅書了。這是我唯一的帳號，以後我會給大家分享我的生活，請多多關照，謝謝大家」，不僅氣色看起來頗佳，心情似乎也相當愉悅，一直以來行蹤成謎的她，也被貼文IP位置洩漏蹤跡，顯示她正在自己的家鄉日本。