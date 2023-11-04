民進黨總統參選人賴清德4日在仁德區成立全台第一個競選總部，現場人山人海。（程炳璋攝）

民進黨總統參選人賴清德4日在仁德區成立全台第一個競選總部，總部前坐滿支持者準備進場。（程炳璋攝）

民進黨總統參選人賴清德4日在仁德區成立全台第一個競選總部，支持者受不了豔陽曝曬，拿出紙箱遮陽。（程炳璋攝）

民進黨總統參選人賴清德4日在仁德區成立全台第一個競選總部，賴清德 （右三）在台上高舉右手向群眾拉票尋求支持。（程炳璋攝）

民進黨總統參選人賴清德4日在台南市仁德區中山路空地成立全台首家競選總部，上萬支持者到場相挺，現場人山人海，人潮與4年前蔡英文競選大會相差無幾，群眾情緒在賴清德進場時達高峰，用力揮旗高喊「凍蒜」。

台南市算是賴清德政壇「起家厝」，賴清德率先在台南市成立第1家競選總部，表達對鄉親重視，綠營在地事前更透過各種管道，傾全力號召民眾到場。

大批支持者4日8時許就分批入場，現場有樂團演唱表演，陸續湧入破萬人，各有民眾拿著立委、議員的旗幟入座，各區旗幟鮮明、旗海飄揚。到場者多數是長輩，一部分是與民進黨政要交好的老面孔。

「立委1票，賴清德1票」台南市6位綠委一一上台拉抬自己選情，現場豔陽曝曬，許多民眾撐傘或拿出紙箱遮陽，台南市長黃偉哲誇賴清德一路走來十分堅定，永遠為台灣打拚，呼籲大家一起為賴拉票。

活動在大進場時達到高峰，民眾包圍進場通道，頻朝賴清德揮舞旗幟，高喊凍蒜，賴清德在黃偉哲與6名立委陪伴下走入場中，沿途遇到許多熟人擠上前問候，50公尺的進場就花了20分鐘，展現賴式風格魅力。

賴清德競總成立大會約2個多小時，現場人潮在結束時很快疏散，附近道路交通順暢，未出現明顯塞車。