苗栗縣政府4日舉辦銀髮終身學習成果發表會，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場向長輩們致意。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府4日舉辦銀髮終身學習成果發表會，苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎給優良學習楷模及教師。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府4日舉辦苗栗縣終身教育聯合成果展「銀領風潮運動會」，今年首度以運動會的方式，展現親子世代間傳承、團結和樂的活力，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場與長輩們一起跳大會操，並對學員們的學習成果給予高度肯定，希望長輩們持續健康快樂的學習，作為孩子們的典範。

今年終身教育聯合成果展規劃動態及靜態的展示，安排在寬闊的苗栗市巨蛋體育館舉行，除了新住民學習中心、苗栗縣社區大學及大明社區大學演出16場表演節目以外，現場設置50個攤位展示各樂齡中心、社區大學、新住民中心及學習型城市計畫各類課程的成果作品，並結合闖關遊戲讓參加的大、小朋友一同玩樂。

4日上午，苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員鄭碧玉、許櫻萍、徐筱菁、苗栗市長邱鎮軍夫人詹美娟等人，與大家一起跳大會操為接下來的趣味競賽暖身，並頒獎表揚優良教師、終身學習楷模及志工共140人，感謝他們對終身學習的付出，期待他們作為楷模，邀集大家一起投入終身學習行列，落實終身學習政策，達到「快樂學習，不分年齡」的目標。

鄧桂菊表示，縣內18鄉鎮設立幸福學院、樂齡中心、社區大學及新住民學習中心，辦理豐富多元的終身學習課程，現場陳列出學員們豐碩的學習成果，希望各鄉鎮市、社區的長輩們都到學校樂齡中心、幸福學院、社區大學或社區發展協會等地方快樂學習，以達成苗栗打造終身學習的願景，其中最重要的是長輩們的健康，希望以各項多元課程達到健康促進的效果，展現健康活力的學習精神作為孫子孫女們的典範。