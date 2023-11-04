有些人可靠又有能力，看到朋友有難，絕對衝第一個來幫忙。占星師德戈利亞（Lauren DeGolia）和羅德里格斯（Raquel Rodriguez）在生活網站《Best Life》分享，6個最可靠的星座，做事謹慎又善於解決問題，是朋友眼中的神隊友。

▎第6名、射手座

射手座性格熱情，崇尚自由又熱愛學習，學識相當淵博，朋友來尋求幫助時，他們會利用所學提供協助，此外射手座喜歡旅遊，見識非常廣闊，也能為朋友帶來不一樣的視野。

▎第5名、天蠍座

天蠍座給人神秘的印象，看起來很不好接近，不過做事很可靠，一旦被他們認定為朋友，天蠍座會願意為對方赴湯蹈火，甚至不惜一切，朋友若是被欺負，會想辦法報復討回公道。

▎第4名、巨蟹座

巨蟹座心思細膩，天生散發母愛，喜歡被需要的感覺，看到朋友有難，會主動伸出援手，幫對方解決問題，而且處理方式都很妥當，當他們的朋友非常安心，是生命中最強神隊友。

▎第3名、處女座

處女座善於分析與處理事情，無論面對工作還是家庭，他們做事一絲不苟，身邊的人完全不用操心，看到親友遇到問題時，處女座反而會保持鎮定，全程陪伴對方找出答案。

▎第2名、天秤座

天秤座守護星為「金星」，影響他們喜歡追求和諧的感覺，看到親友需要幫助時，願意提供幫忙，而且全力以赴，對於天秤座來說，「當身邊的人變好時，他們的心情也會更好」。

▎第1名、金牛座

金牛座以堅韌和忠誠而聞名，思考周全且做事謹慎，對朋友有情有義，一旦被託付任務，他們一定做到好，就算自己能力有限，也會想盡各種方法，就是不希望讓朋友失望。