台北市警局文山一分局員警日前獲報，光輝路某工地聯結車倒車進入時，意外擦撞路旁停放的自小客車，警方到場了解後，發現車禍發生在早上8時，但41歲肇事的鄭姓司機直到早上11時才報案，且與警察講話時，還刻意保持一定距離，靠近後發現鄭男隱約散發酒味，酒測值為0.18毫克，他才坦承有喝酒，想說等酒退才報警，全案依公共危險罪送辦。

文一復興所日前獲報，光輝路發生車獲案件，女警方心及劉欣怡到場後，發現是1台聯結車要倒車進入工地時，意外擦撞路旁停放的自小客車。

肇事的鄭男與警說話時刻意保持距離，辯稱上禮拜剛發生過交通事故，所以才一直猶豫要不要報案，但細心的女警隱約聞到一股酒味，經靠近確認後對其酒測，酒測值高達0.18，鄭才坦承開工後為提神、舒壓有喝酒，撞車後等了3小時，認為已經退酒才報案，沒想到還是被警方發現，警訊後被依公共危險罪送辦。

文山一警方表示，目前民眾普遍有酒後不開車的觀念，但卻疏忽宿醉駕駛的情形，雖經過一段時間休息或睡眠，還是容易有酒精濃度超標的可能性，若在此情況下駕車，易產生交通危害或事故。呼籲酒後勿開車，要避免酒後違規，隔天別碰方向盤最保險。