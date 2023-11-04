就在幾週前，加薩（Gaza）南部的魯斯頓烘焙坊還在供應客人披薩、沙威瑪三明治和泰式生菜包，甚至還提供外送服務，如今在戰火延燒下雖只能生產單一食品，卻成為饑腸轆轆加薩人民的希望燈塔。

但歷經以色列連續4週以來轟炸，汗尤尼斯（Khan Younis）鎮上這家烘焙坊只能生產一種基本食物，也就是薄麵餅，數以千計加薩人民每天得排上好幾個小時才能拿它來果腹。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，加薩地區遭圍困1個月後陷入饑荒，這些麵餅已成為緊要商品。儘管魯斯頓烘焙坊（Rustom Bakery）自己的員工已滿心絕望，店家還是必須替來自加薩北部數以千計流離失所的民眾、以及因戰爭被迫關門的其他烘焙坊的顧客製作烘烤麵餅。

這家烘焙坊由魯斯頓（Ahmed Rustom）的家族所有，25歲的他表示，10月戰爭爆發初期，烘焙坊曾停業好幾天；後來，雖然許多烘焙坊遭以色列空襲擊中，他們仍決定冒險恢復工作。

魯斯頓說：「情勢艱難且危險，但我們深覺為了人民，必須繼續經營下去。」他還說，先前烘焙坊隔壁的建築被擊中時，他的15名員工嚇壞了，「有些人走了，我不能阻止他們」。

以色列對加薩市（Gaza City）推進空中和地面攻擊之際，要求加薩北部民眾「為了自身安全」撤離，有多達100萬名流離失所的巴勒斯坦人移動到加薩南部。

魯斯頓表示，儘管對食物的需求日益增加，南部許多烘焙坊仍因「危險和民生必需品短缺」，不得不關閉。他說，相較於戰前加薩南部有20間烘焙坊，現在只有4間仍在經營。

根據聯合國官員說法，以色列禁止燃料和包括食品在內的貨物進入加薩後，家家戶戶開始挨餓。以色列自10月21日起允許些許人道補給物資透過加薩與埃及間的唯一關卡進入加薩，但聯合國官員表示，相較於加薩230萬巴勒斯坦人民所需，經由埃及關卡運抵加薩的物資量「微乎其微」。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）本週造訪過加薩後表示，他從未見過加薩人民如此飢渴。

他說：「每個人都在要水喝、要食物吃。孩童請求喝一口水或吃一塊麵包，而不是在學校學習。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）治下的衛生部表示，以色列對加薩的攻擊已造成逾9250名巴勒斯坦人喪命。