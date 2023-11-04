美國聯邦上訴法院今天下令暫時凍結美國前總統川普的部分禁言令，直到可以聽取此案的言詞辯論為止。

法新社報導，美國聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）上個月對川普祭出禁言令，不准他在涉嫌密謀推翻2020年大選結果的案件開審前，公開抨擊檢察官、法院工作人員和潛在證人。

特別檢察官史密斯（Jack Smith）經常淪為川普尖酸言論的攻擊目標，他先前提出動議，稱這位房地產大亨的煽動性言論不利於他對本案的訴訟，楚坎隨後做出禁言令的裁決。

川普在公開評論和社群媒體貼文中形容楚坎是一位「痛恨川普的法官」，把史密斯的工作團隊描述為「惡棍團隊」，還形容美國首都華盛頓哥倫比亞特區「骯髒且犯罪猖獗」，「超過95%的人口反川普」。

川普目前在2024年共和黨總統候選人提名戰中是呼聲最高的人選。他就禁言令向哥倫比亞特區上訴法院提起訴訟，主張這項命令已侵犯他的言論自由。上訴法院下令暫時解除禁言令，直到11月20日可以聽取本案的言詞辯論為止。

不過楚坎在限制川普公開攻擊特別檢察官、法庭人員和審判證人的同時，並沒有禁止他對總統拜登、司法部或美國首都發表評論。

川普在紐約的民事詐欺案也面臨另一項部分禁言令。在該案中，他和兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）及艾瑞克（Eric Trump）在紐約州被控誇大家族企業「川普集團」（Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。

川普已因兩度違反禁言令挨罰1萬5000美元（約新台幣48萬6000元）。