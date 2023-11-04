陶喆2日在上海舉辦「Bring The Light In 歡迎光臨」演唱會，此專場作為前灘31演藝中心開幕演出季的重磅秀，同時也是他在2023年唯一的專場演出，門票火速秒殺，她的媽媽王復蓉、老婆Penny、岳母、兒子、好友詹仁雄都親臨現場觀賞演出，孝順的他特地獻唱帶有京劇元素的〈Susan說〉送給媽媽。
演唱會製作上，陶喆展現十足誠意，精心挑選23首好歌，接連飆唱〈愛我還是他〉、〈小鎮姑娘〉、〈今天你要嫁給我〉等經典曲，還特別送上1首20年前作品，是以上海作為想象場景的作品〈今天沒回家〉，歌單上無論是老歌新編、新曲首唱，陶喆展現一如既往的演唱實力和舞台魅力。此外，他還邀來12人音樂團隊操刀，包括多年好友、著名音樂總監吳慶隆坐鎮，為演唱增添許多色彩。
此次舞台設計更是用心，運用分屏LED通過對空間進行切割的方式，營造炫酷的空間感，帶來一場沉浸式的視覺與聽覺的盛宴。陶喆在演唱會上，以一口流利正宗的上海話跟歌迷打招呼，互動更顯親切與誠意，演出尾聲他向歌迷表示深深的感謝，更鬆口好消息，接下來即將推出全新個人專輯，且全新巡演也將展開。
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