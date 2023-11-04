新竹縣副縣長陳見賢（左）和青年志工大使「牙牙」（中）牽著身障狗和可愛柴犬散步運動。（羅浚濱攝）

新竹縣動保特工營有4位外國青年朋友參加，與青年志工大使「牙牙」（左二）一起牽可愛柴犬和身障狗散步運動。（羅浚濱攝）

「浪愛發聲！GO！GO！GO！」新竹縣政府4日在動物保護教育園區辦理為期2天的「動保特工營」，副縣長陳見賢與青年志工大使林怡廷（牙牙）化身動保特工，帶領20多青年志工一同為毛小孩服務，其中並有4位外國青年。

副縣長陳見賢表示，新竹是全國最年輕的城市，縣府非常支持青年朋友投身公共領域，貢獻自身力量擔任志工，這種經歷不管在求學或是職涯上都有非常大的幫助。

陳見賢說，縣府去年辦理青年培力系列活動，累積至今已有近千人次參與，這次甚至吸引在竹縣工作的外國朋友參加，可見竹縣的青年培力活動推動非常有口碑，也期待能帶動更多青年朋友投入志工行列，展現專業及熱忱。

教育局副局長蔡淑貞表示，該局今年辦理17場青年培力活動和3梯次青年志工多元服務營隊，分別以偏鄉教育、弱勢關懷及動物保護為主題，動保特工營以「動物保護，你可以從倡議做起」為主軸，20多名青年志工實際走進新竹縣動物保護教育園區，了解流浪動物的處境，挽起袖子協助園區狗籠清潔等服務工作。

陳見賢和青年志工代表「牙牙」和4名外國青年志工拿著牽繩溜狗運動，除了1隻可愛的柴犬已被認養外，其他流浪狗多為被獸夾夾斷腿的身障狗，不時走一小段路就要休息。

來自南非的Loyiso表示，她在竹縣工作，很想要融入地方貢獻自己的力量，剛好在FB看到縣府辦理「浪愛發聲」活動，不僅有理論課程更有實際的服務行動，她也拍下浪浪可愛的模樣，利用自己的社群宣傳，希望可以為狗狗們早日找到一個溫暖的家。

蔡淑貞表示，5日第2天活動，青年志工將前往街頭與民眾互動，宣導「領養代替購買」或「愛牠就不要遺棄牠」的動保觀念。