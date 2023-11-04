竹北市磨菇城堡公園4月底啟用以來，吸引周邊社區大樓親子來遊憩。（羅浚濱攝）

新竹縣政府目前興建完成19座特色公園都獲得民眾好評，但竹北市公兒30的磨菇城堡公園，因小朋友玩高興時發出尖叫聲，產生噪音遭到週邊住戶不滿，掛上「抗議無良縣府蠻橫於住宅區設置遊戲區，製造噪音、髒亂，官擾民，要求立即遷移」等抗議布條。縣府將研議磨菇公園以熄燈、加設門禁等措施因應。

縣府產發處副處長姜禮仙表示，在縣政13路邊的公兒30公園，原本沒有遊具，在規畫特公園時由里長和居民代表成立工作坊，討論設計成「蘑菇城堡」公園，將蘑菇城堡結合溜滑梯、爬管、鑽管、攀岩牆等多元遊戲設施，4月底正式開放啟用後，成為周邊社區親子和幼兒園小朋友最佳的遊憩場所。

姜禮仙說，小朋友玩的興起時，難免會發出尖叫聲，有的親子玩到晚上，甚至凌晨1、2點還來玩，引發公園旁的住戶不滿，出來制止還和小朋友的家長發生爭吵，不時向縣府投訴磨菇公園製造噪音，影響生活作息。

姜禮仙說，環保局派員監測噪音，因小朋友嬉鬧尖叫聲並非持續性，很難測出超過噪音標準，縣府和市公所協調後已將公園和周邊路燈在晚上9時熄燈，但住戶仍認有噪音，日前向縣府提出陳情書要求遷移，並直接在住家牆面掛上「要求立即遷移」等抗議布條。

帶孩子來玩的林姓家長說，她就住在附近社區，縣府沒蓋特色公園被罵，蓋了又有住戶罵縣府，難道要破壞孩子的遊戲權嗎？看到抗議布條，會叫孩子不要大太聲就好。

「遷移磨菇公園不可能！」姜禮仙說，磨菇公園附近有幼兒園和國小，將函文倘若有戶外教學需求，儘量避免來此公園玩樂，建議至其它特色公園辦理。

縣府將研議以熄燈、加設門禁、加設告示牌及跑馬燈等措施，提醒遊憩民眾注意噪音，落實公園開放時間管理，若有不配合規定的遊憩民眾，通報警方勸導處理。