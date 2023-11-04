總統參選人侯友宜萬人造勢大會4日在台北市政府前廣場舉行，大批民眾參與並手舉旗幟和標語表達支持。（姚志平攝）

2024總統選戰白熱化，國民黨總統參選人侯友宜今(4日)15時在台北市政府前廣場舉辦萬人造勢，台北市長蔣萬安、前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康等人也都現身站台，營造大團結氣勢。

國民黨朱立倫致詞時提到，太多支持者又期待又失望又憤怒，我們都在看能否藍白整合，我們秉持不是為個人、國民黨，是共同目標，因為超過六成民意要政黨輪替，大家對於不公不義，要找回正義，更希望下一代過好日子，這才是我們的初衷，不要只想自己贏、從中獲利，要從人民角度出發，我用最大誠心、耐心、同理心，希望所有朋友們大家一起努力，最後關鍵時刻，我們用民意、用人民力量，要求政客、政黨大家一定要團結，我可以不要任何一切，最重要只要民意所在，民眾得期待就是我們的目標。

總統參選人侯友宜萬人造勢大會4日在台北市政府前廣場舉行，大批民眾參與並手舉旗幟和標語表達支持。（姚志平攝）

侯友宜台北市競選總部成立。(取自直播)

朱也提到，我們希望大家一起努力，「這時候誰都有情緒，一大堆破壞者、一大堆主戰者，我跟大家說誰不會主戰，放心，只要最後關鍵，我們要拚、國民黨一定拚到底，但是我們現在必須要忍，在最後關鍵時刻一起努力」。

【LIVE直播】侯友宜台北市競選總部成立 市府前誓師大會現場直擊

侯友宜臉書發文談到，台北市長蔣萬安、前總統馬英九、台北市前市長郝龍斌都將到場助講，黨主席朱立倫、副主席連勝文、韓國瑜、趙少康等人也將到場為守護中華民國，下架詐騙集團，出一份力。