苗栗縣消防局針對屏東明揚公司大爆炸事件，特別在4日邀請170家重要列管廠家齊聚消防局接受防災教育訓練，苗栗縣副縣長鄧桂菊強調企業防災重要。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局針對屏東明揚公司大爆炸事件，加強縣內各重要企業防災觀念，特別在4日邀請170家重要列管廠家齊聚消防局接受防災教育訓練，除了原有防災管理人以外，消防局並加強輔導業者增設防災士，消防局搶救科長曹春風並以消防三權為題，督促企業提供消防人員搶救時正確資訊，包括危害辨識卡及跨部會化學物資查詢平台等，才可確保消防人員救災安全。

屏東明揚公司發生大爆炸案，造成10死、111人受傷悲劇，其中包括了4名殉職的消防隊員，以及5名警義消人員受傷。事發後，苗栗縣長鍾東錦立即責成消防局立即啟動聯合稽查機制，針對全縣170家列管廠商中第3、第5類存放危險化學原料物品廠家，展開全面稽查。

苗栗縣消防局針對屏東明揚公司大爆炸事件，特別在4日邀請170家重要列管廠家齊聚消防局接受防災教育訓練，消防局長匡夢麟強調企業防災重要。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局針對屏東明揚公司大爆炸事件，特別在4日邀請170家重要列管廠家齊聚消防局接受防災教育訓練。（謝明俊攝）

為了進一步教育列管廠家防災觀念，消防局4日邀請170家廠商的安全業管或是防火管理人齊聚消防局4樓大禮堂，分上下午兩梯次，舉辦防災教育訓練講習，包括最新成立的台積電竹南第6封測廠、位在銅鑼科學園區的力晶積公司等重要廠商都派員到場聽課。

消防局特別安排搶救科長曹春風講授消防三權概念，所謂消防三權就是「退避權、資訊樣及調查權」等三項，藉以明定危險救災的認定標準、要求廠區資訊公開透明，並依法執行救災傷亡事故調查，其中資訊權是工廠管理人必須明確提供廠區化學品的種類、數量及位置，一旦遇有火警發生，廠方並須指派專人至現場協助救災。

消防局長匡夢麟表示，消防局前全力推動防災士制度能普及於各企業，以落實災害種類、防救因應對策、疏散避難及急救訓練等措施，有效提昇企業防災能力。苗栗縣副縣長鄧桂菊並強調，縣府對於企業公共安全的重視，要落實業者自主風險管理及落實消防防護、防災計畫，才能真正減少發生火災後所付出的巨大社會成本。