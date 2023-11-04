黎巴嫩真主黨最高領導人納斯拉勒3日發表開戰以來首次演說，警告以色列若不停火，中東地區將爆發大規模戰爭。

以色列10月7日遭到哈瑪斯突襲後，旋即對加薩走廊展開擴大打擊，衝突如今愈演愈烈，受伊朗支持的黎巴嫩真主黨也加入戰局，令各界擔憂可能因此擴大戰爭。在沉默4周後，真主黨最高領導人納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）昨（3）日首度對外公開發表演講，他譴責美國默許以色列的暴行，宣稱真主黨在哈瑪斯突襲隔天就已加入戰鬥，並警告以黎邊境的衝突可能擴大為「區域戰爭」。

半島電視台報導，演說一開始，納斯拉勒首先感謝伊拉克和葉門「青年運動」組織（Houthis）對這場「聖戰」的支持，形容10月7日的突襲「撼動了猶太復國主義政權及其英美支持者」，並稱真主黨在10月8日就加入了戰鬥。

納斯拉勒表示，這是以黎邊界75年來最熾熱的一場衝突，目的是牽制、分散以色列軍隊的力量，他也警告以黎戰火極有可能升高，誓言將奮戰到底。

BREAKING:



Hezbollah leader Hassan Nasrallah has started his speech in Beirut.



Some quotes so far:



"If we want to search for a battle with complete legitimacy, there is no battle like the fight with the Zionists (...) This is the only war that deserves to be faught." pic.twitter.com/uluF6bNnpt — Visegrád 24 (@visegrad24) November 3, 2023

納斯拉勒也把發生在加薩的暴行歸咎於美國，指責美國在成千上萬的嬰兒與幼童死於空襲時「保持沉默」，暴露了西方在民主法治方面的「虛偽」一面。

他語帶威脅表示，真主黨不害怕美國在中東地區集結武力，示意中東若爆發戰爭，付出代價的將是「美國的利益、士兵和艦隊」，而阻止戰爭的唯一方法，就是讓以色列停火。

他也呼應伊朗的請求，呼籲其他阿拉伯和伊斯蘭國家對加薩伸出援手，停止向以色列供應糧食、石油等民生物資。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周五再次訪問以色列，希望以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）能看在平民的份上，暫時停止軍事進攻加薩，但遭到拒絕。