藍白兩黨為2024總統候選人誰正誰副陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲堅持以全民調方式，並表示若在誤差值內，自己願當副的；藍營今（4）日則有15名縣市首長共同發聲，力挺黨中央參照德國或日本提出的方案。對此，藍白兩方在民調上也出現變化，根據《美麗島電子報》稍早公布的第66波民調顯示，在三腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德仍以37.7%居冠、國民黨總統參選人侯友宜持續上揚到27.6%、柯文哲則略為回升到18.5%。

《美麗島電子報》4日公布的第66波2024總統大選追蹤民調顯示，在藍綠白三方混戰中，與昨日的65波相比，賴清德減少2個百分點為37.7%、侯友宜則再度躍升2.4個百分點來到27.6%、柯文哲則小漲0.5%到18.5%

另在4腳督部分，賴清德支持度為34.7%、侯友宜為24.0%、柯文哲則在16.1%，賴清德出現下降，侯、柯二人則都略有上升。另鴻海創辦人郭台銘則只剩下5.5%的支持度。

美麗島電子報追蹤調查期程為7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波，2024年期間以連續2日為1波，進行追蹤調查。本次調查時間為2023年11月1日至11月3日，為追蹤民調第66波。調查規劃為戴立安、調查對象為全國22個縣市內，年滿20歲的民眾。

抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，再經隨機跳號替換末2碼做為撥出的電話門號。2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負2.8%。