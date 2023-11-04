民進黨新北市議員黃淑君3日在議會總質詢指出，新北市近年新生兒死亡率皆高於全國平均，希望市府應加碼兒童照顧。對此，新北市衛生局4日表示，經學者專家及新北市研究，可能肇因於「過度登記」，以致無法呈現真正的死亡率，新北市呼籲中央修正出生通報定義，真實呈現我國新生兒出生率，還台灣婦兒醫護公道。

衛生局表示，台灣新生兒死亡率近八年不降反升，一直是公衛及醫療界的困擾，我國公衛及婦幼醫療都做的很好，問題根源到底在哪裡？為瞭解影響新生兒偏高死亡率因素，新北市積極與中央兒童死因回溯分析專案辦公室合作推動「6歲以下兒童死因回溯分析工作」。

衛生局長陳潤秋說，經過市府與專家學者在兒童死因回顧分析，專家判定新北市與高雄市的新生兒死亡率與出生通報過度登記活產有關，也就是將各種原因接受人工流產手術的出生兒「先報活產，再報死亡」，造成死亡率飆高。

成大呂宗學教授也說，歐盟與OECD國家嬰兒與新生兒死亡率計算，會排除懷孕週數小於22周或出生體重小於500公克死亡個案，較能公平比較。關於出生通報的問題新北市及專家學者亦已經分別透過不同管道反映給衛福部，請衛福部研擬修正出生通報定義，以真實呈現新生兒死亡率。

衛生局指出，新北市新生兒死亡率在排除前述過度登記因素後，前年死亡率原為千分之3.2下降至2.1，低於全國平均千分之2.7，且在OECD國家排名大幅提前。新北市積極提升婦幼照護，除提供婚後孕前健康檢查、產前檢查、生育保健措施減免服務、周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫外，更於2019年首創早產兒個案管理計畫，中央於前年跟進全國施行，共同強化婦嬰健康照護服務。

衛生局呼籲中央，除了增加產檢次數外，也應通盤檢討出生通報，增加兒童預防保健次數，並在其中加強育兒環境安全指導。