勞動部公布國際勞動統計結果，台灣排第六，去年年工時為2008小時，比韓國和日本還多。一名網友表示，台灣上班時間太長了，平均每天要在公司待9小時，每天回家根本沒有力氣做其他事，反觀澳洲每天平均工作7.5小時就可以休息，只能說台灣輸慘了，引起網友討論。

一名網友昨在PTT上發文分享，台灣上班時間也太長了，平均一天要待在公司9小時，實際工作的時間為8小時，中間1小時午休，如果再加上來回通勤1小時的話，一天10小時就不見了，回到家根本沒力氣做其他事，反觀澳洲一周只要工作38小時，平均每天7.5小時，且一入職就有4周年假可休，台灣真的輸慘了。

貼文引起網友討論，「老屁股行政阿姨那種，每天上班都在逛網拍和聊八卦，這樣的工作有差嗎」、「工時長本身就很煩」、「台灣人工時超高，但特休超少，房價和物價又很高，薪水也最少，台灣真的有夠慘」、「工時長到很噁」、「澳洲也不一定可休到四周，還是要看公司」。

另有網友則說，東南亞到現在都只有周休一日，台灣人應該知足了，意外引來網友大戰，「物價跟歐美比、工時跟東南亞比，真的會笑死」、「講東南亞是在？只會挑比台灣更辛苦的來比」。

勞動部公布國際勞動統計結果，39個主要國家中工時最長的是哥倫比亞（2381小時），第二名到第四名依序是墨西哥（2335小時）、新加坡（2293小時）、哥斯大黎加（2242小時）與智利（2026小時）。而台灣（2008小時）則排第六，在亞洲僅輸給新加坡；南韓（1904小時）和日本（1626小時）都比台灣少。