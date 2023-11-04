鍾承翰今（4）日出席迷你影集《看看你有多愛我》卡司記者會，他透露近期和太太結婚滿10周年，他特地訂做鑽石耳環要給老婆驚喜，沒想到老婆居然把結婚紀念日忘光光，「真的太荒謬了。」

浪漫的鍾承翰說因為當年和老婆結婚時並沒有正式求婚，2人是用討論婚事的方式進行，因此結婚10周年時，他特地訂做鑽石耳環，在車上鄭重將耳環拿出來，問老婆：「願不願意再跟我走下一個10年。」老婆當下看他拿出鑽石還不解風情頻問：「你要幹嘛、要說什麼？」接著承認自己忘記結婚紀念日了。

鍾承翰說老婆事後很開心把鑽石耳環收下，雖然沒有泛淚，但看到老婆開心他就滿足了，「因為她最近工作真的很忙，我本來就是想讓她開心，但她忘記是我沒預料到的事情，後來就很開心手牽手吃飯。」鍾承翰透露和老婆從交往到結婚在一起共18年，很滿意這10年的婚姻，「這10年很好，還有一個小皮蛋要6歲了。」