大陸網紅醒醒在萬聖節扮成「向太」陳嵐，逼近百分百的神還原程度引發熱議，卻遭本尊嫌棄「衣服太low」，沒想到如今醒醒的抖音所有模仿影片都被清空，遭網友質疑被施壓。

「向太」陳嵐得知成為網紅醒醒於萬聖節 cosplay的對象，便邀請到直播間進行互動，談及此事時不僅口氣略微不悅，甚至語帶嫌棄表示：「他應該模仿得更漂亮點，他那個衣服也不是華倫天奴的，我的是鴕鳥毛，高定的、幾十萬的，他那個不知道在哪二十塊買的」，疑似暗指雙方身分懸殊，高傲態度引發諸多網友不滿。

未料，網紅醒醒在事件爆發後，刪光抖音所有模仿向太的影片，還發文表示：「今天沒穿那件假皮草了，如果這條視頻不見了，或這個帳號不見了，大家一定要記得婆婆這個好閨密，希望收到你們的小花花支持」，語氣透露無奈，讓不少網友質疑遭向太施壓。

大陸網紅醒醒留言疑似透露遭到施壓。（圖／微博）

「向太」陳嵐近來爭議不只一樁，日前幫李連杰澄清死訊時，用了「請安」這個詞，讓網友聽了不是滋味，紛紛留言嘲諷：「當自己是清朝皇太后嗎?李連杰是國際巨星還需要請安嗎」、「她當自己是老佛爺可惜不夠格」。