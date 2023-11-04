充滿母愛的顧美玲宣教士。（畢士大提供／王志偉花蓮傳真）

「我跟上帝禱告，我嚮往到一個有山有海的地方⋯⋯，就這樣1988年那年飄洋過海來到陌生的台灣，輾轉來到花蓮那天，天空出現一道美麗彩虹，心中禱告著，上帝謝謝你，謝謝你讓我來到畢士大，看見我愛的孩子」，一晃眼過了35年了，71歲德國籍宣教士、花蓮畢士大教養院董事長顧美玲今天退休，大家都來送別，縣長徐榛蔚頒發「榮譽縣民證」，感謝「顧媽媽」奉獻，場面溫馨感人。

畢士大教養院董事長顧美玲（左二）宣教士退休，由吳憫文宣教士接任（右二），與宣教士一起按手禱告。（王志偉攝）

畢士大教養院董事長顧美玲宣教士退休，返回德國，孩子們都來送別，不斷拭淚。（王志偉攝）

畢士大教養院由台灣基督教宣教士差會在花蓮設立，照顧小兒麻痺症患者、多重障礙、唐氏症、自閉症等院生，68年院史。顧美齡已奉獻畢士大35年，因為對台灣的卓越貢獻，2017年獲移民署頒發永久居留證（梅花卡）。

她還記得，35年前剛來時僅48名女院生，後來努力募款，陸續興建喜樂樓、希望樓兩棟大樓，目前年紀最小的7歲、年齡最大的有78歲。為讓男性或者長大的院生都照顧得到；輕中度障別院生完成學業後，安排到烘焙、洗車、木工、手工、代工等部門工作，讓他們有工作機會。

畢士大教養院前院長溫秀娥回憶，她與顧美玲接到醫院或社福機構來電：「我們有一個『問題』孩子」，能不能協助照顧，當年2人都還年輕，憑著一股愛心、衝勁，就「抱」回來照顧，孩子病痛，經常半夜送醫急診，慢慢的學習照顧、視如己出，講到過往，有歡笑也有淚水。

畢士大教養院院生知道顧媽媽將離開，孩子們說道別時都哭了，大孩子們拿著衛生紙拭淚。顧美玲也抱抱大小孩子；她也表示，回到德國後還是繼續服務，上帝還是一樣地照顧大家，讓畢士大更堅強！

新接任董事長吳憫文宣教士自德國美因茨天主教大學社工系畢業，於德國及中國等地從事社會福利相關工作，去年5月轉入德國差會當宣教士，11月到花蓮畢士大教養院宣教士至今。