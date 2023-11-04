Anyone missing a pet possum? If so, it’s at The Jones 🤨 #WreckEm pic.twitter.com/zAybhMajTM — Matt Stell (@_mattstell) November 3, 2023

美國的大學美式足球比賽出現一位不速之客，一隻北美負鼠跑進球場裡奔馳，鏡頭拍到牠好像很愉快。後來場館人員拿著捕犬桿過去，追逐幾個回合才把牠抓住拖出去，看起來牠是一副很不情願離開的樣子，引起球迷議論，開玩笑是「不用穿布偶裝的吉祥物」。

FOX主播當時說：「看來有體型不尋常的齧齒動物出現在德州拉伯克了。」「牠被請出球場的時候明顯不太高興。」雖然常被誤認凶惡的大老鼠，然而負鼠並不是齧齒動物，牠們沒有大鋼牙，與鼠類也沒有親緣關係（擁有大鋼牙的兔子後來也脫離了齧齒動物家族）。負鼠最有名的特技就是受到驚嚇時進入假死狀態，以欺騙捕獵者離開。

負鼠是雜食動物，在美國棒球場也不罕見，紐約大都會2021年爆發內訌，據說是因為幾位球員看到一隻大老鼠而爭執不下，有人說那是浣熊，有人說是負鼠（40至50公分，體重4至6公斤）。今年大都會前往運動家主場比賽的時候，發現客隊的轉播室竟然被負鼠占領，牠們住在牆壁裡面沒有被人抓住，儘管不會傷人，但那股味道也是夠受的。