美方官員表示，拜登政府預期以色列與哈瑪斯間的戰事會在未來幾天進入新階段，屆時以軍會降低空襲規模並集中於戰術性的地面作戰。

一名高層今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），隨人道救援物資持續進入加薩，拜登政府預期以色列將會把空襲規模減低，將更多戰術注意力聚焦於清除哈瑪斯龐大地道網絡的地面行動。

路透社報導，拜登政府高層今天表示美方正擴大努力解救被哈瑪斯武裝分子扣押的人質，但不保證一定能成功，也沒有時間表。

不願具名的美方高層表示，他們的確為解救人質進行「間接接觸」，但相關工作極為困難。

控制加薩走廊的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）10月7日從以色列南部發動突襲，造成以色列方面1400人死亡，擄走240多人。以色列則展開猛烈空襲和地面進攻，同時對加薩實施圍城，但許多人質仍被扣在加薩。加薩衛生官員表示超過9250名巴勒斯坦人死亡。

美方官員表示若想救出人質，就需讓衝突「全面暫緩」。

他說：「這是個正在非常認真和積極討論的難題…目前尚未就如何實現達成共識，但我們正積極努力。」還說說他們抱持希望，也正盡一切努力想救出人質，但肯定無法保證能成或何時奏效。

「我們將竭盡所能，確保所有國籍的人質都能離開加薩。這裡現正進行一項積極進程，結合多方努力，包括間接接觸，試圖找出架構解決所有問題，將人質帶出加薩。」

美方官員還說，拜登政府也正與哈瑪斯協商，讓受困於加薩的外國人能安全離開。

在解釋何以連讓受困加薩的外國人脫身也如此費時，官員解釋，這是因哈瑪斯開出受傷巴勒斯坦人也要能撤離的對應條件。

官員透露，但查核相關名單後發現，所謂受傷巴勒斯坦人中有大約1/3都是哈瑪斯成員，「這對埃及、我方與以色列來說，都是無法接受的事。」