首輪中美海洋事務磋商3日在北京舉行，根據中國外交部網站的消息，雙方強調應加強對話溝通，管理海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作。

首輪中美海洋事務磋商，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與主管中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）共同主持會議。兩國涉海部門和國防部代表參加。

根據中國外交部網站消息，中方闡述了在涉海問題上的政策立場，對美國加大地區軍事部署、針對中方頻繁開展抵近偵察、慫恿支持南海當事國侵權挑釁等表達嚴重關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，停止介入地區國家海上爭議，為地區和平穩定發揮建設性作用。

另外，雙方圍繞海上形勢、海上安全、海洋經濟和環境等議題坦誠、深入、建設性地交換了意見。雙方強調應加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作。

中美近來外交接觸頻繁。根據美國國務院表示，藍墨客和洪亮就南海、東海局勢等一系列海洋議題進行實質、建設性、坦率討論。

美國國務院指出，這些磋商是維持開放溝通管道與負責任管理美中關係的一部份。