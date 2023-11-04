台中市政府警察局第三分局健康派出所日前晚間舉行警察志工聯繫會報，志工伙伴「1人1菜」慰勞員警。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

炒米粉、剝皮辣椒雞、紅燒牛肉等23道美食佳餚出現在台中市第三分局健康派出所，令人垂涎三尺。台中市政府警察局第三分局健康派出所日前晚間舉行警察志工聯繫會報，健康志工分隊長蔡適良號召志工伙伴「1人1菜」慰勞員警，滿桌美食讓人讚不絕口。

健康志工隊員是來自各行各業熱心公益的人士，團隊凝聚力極佳，不僅輪班時段於派出所協勤，許多志工更是一有空就到派出所協助洽公民眾；分隊長蔡適量日前也在志工聯繫會報時號召志工使出看家本領，餵食辛勤守護治安的波麗士大人。

不管是鑊氣十足的炒米粉、喝了才知道厲害的獨門湯品剝皮辣椒雞、還是唇齒留香的紅燒牛肉，23道看似簡單卻不簡單的家常菜，讓員警不僅呷營養更要顧好健康。第三分局分局長吳銘淵也共襄盛舉，感謝志工伙伴總是適時發揮溫暖的力量，是派出所不可或缺的存在。

健康志工分隊為增進與派出所同仁之間情感與互動，並強化志工分隊之凝聚力，不定期舉辦聯誼餐會，在愉快的氛圍下達到經驗交流、溝通及志願服務理念。警方也利用機會，向志工團隊闡述當前最新的治安、交通觀念及犯罪預防宣導。