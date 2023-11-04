網咖是許多6、7年級生的回憶，現在每個人家中大多都有電腦，加上智慧型手機普及，也有不少人改打手遊，多數網咖都已歇業，不過全台仍有約200多間網咖。內行網友表示，現在網咖有新的經營模式，變成「娛樂＋短暫休息」的場所，包廂半天12小時300元有找，還能洗澡、洗衣服，成了過夜的選擇之一。

網紅團購主雪倫在Tik Tok拍影片分享，網咖現在有新的經營模式，像是店內推出「夜貓族優惠活動」，晚間10點起至隔天上午11點，包廂區5小時200元、8小時235元、12小時295元。

雪倫實際走入獨立包廂，發現空間非常大，至少可以容納3至4人，不過缺點就是門不能上鎖，她解釋，如果有鎖會變「旅宿業」，就要配合旅館法規，沒有鎖的話就是普通包廂。

雪倫表示，過去網咖全盛時期多達1千多間，現在只剩下約200多間，也轉型成複合式的經營模式，提供娛樂加上短暫休息，除了影印、傳真、掃描等文書服務，還可以淋浴、洗衣服及寄件，對於需要短暫過夜卻不想花太多錢的民眾來說，是一個不錯的選擇。