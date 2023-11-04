演員范逸臣3日慶祝 45 歲生日，身為魏德聖導演新片《BIG》主要演員之一的他和田中千繪特別在西門町包場電影院，邀請演藝圈好友、工作人員在電影正式上映前一睹為快，出席的來賓包含林曉培，鄒承恩、周蕙、高英軒等知名藝人，以及當年演活《海角七號》「大大」一角的安以蕎。導演魏德聖及演員田中千繪亦共同出席今日的包場活動，為范逸臣送上祝福。

范逸臣和田中千繪因 2008 年魏德聖導演電影作品《海角七號》相識，而後不斷傳出相戀、分手的新聞備受外界關注，兩人也多年未在螢光幕前一同現身。本次因新片《BIG》再度大銀幕合體，據兩人表示當時根本還沒收到劇本，光是聽到魏德聖三個字就直接點頭答應演出。在本次新片中，兩人飾演一對事業有成的醫美企業家夫妻，導演更在片中為他們安排了一位 14 歲的孩子，魏德聖笑稱「從《海角七號》到現在也15年了，算一算你們的孩子也差不多這麼大了」。

田中千繪也在特別為「孩子的爸」范逸臣準備了特製的生日蛋糕，她表示「小范這幾年很努力在學習當演員，但我知道唱歌一直是他的最愛，所以蛋糕上面有一個麥克風，祝福他演員、歌手更上一層樓」。壽星范逸臣也大方將生日願望送給魏德聖，許願新片《BIG》能夠超越當年的《海角七號》，感動全世界的人。

電影《BIG》為魏德聖首度挑戰家庭題材、結合動畫與真人實拍的全新作品。劇情描述六個來自不同社會階層的家庭，從彼此衝突到最後相互包容支持的溫馨故事。魏德聖透露截至目前為止，全台的企業、合作單位包場數累積已逾250場，各式電影套票也在米倉影業的官方網站熱賣中。電影《BIG》將於11月17至19日推出限量口碑場，12月1日起全台正式上映。