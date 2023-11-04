生涯第10次參與「台灣大賽」，41歲的「大師兄」林智勝今年要幫味全龍奪下隊史第5座總冠軍，雖然有過豐富大賽經驗，但他坦言現在心情還是很緊張，「會緊張是好事，代表在意，有這種感覺代表我還是愛棒球的。」

林智勝生涯首次打總冠軍賽是2006年效力La new熊時，今年是第10次參與大賽，心情都有所不同，但同樣的是都有些緊張且期待，「要打進總冠軍賽本來就不簡單，有這樣的機會總是有緊張但又開心，也怕自己太興奮。」

細數生涯打過的總冠軍賽年度，林智勝回想起2006年第1次參與大賽時，自己上場時連腳都在抖，「那年我們前面打太好了，如果前面都贏，輸最後會很可惜，所以會讓自己ㄍㄧㄣ在那裡，腳都會抖。」

他也提到，2007年後到2011年才又能打總冠軍賽，「前4次總冠軍賽中間隔滿多年的，但這幾年間隔有越來越近的感覺，這年紀還能打總冠軍賽滿幸福的。」身為陣中大賽經驗最豐富的人，林智勝沒有對小龍們說太多，「總教練昨天集合講很多了，就好好去打這次比賽，畢竟現在只剩我們2隊，就好好享受比賽。」

今年角色轉換，林智勝多數都擔任代打任務，在比賽後段給予適時一擊，他也知道自己登場時都會是關鍵時刻，「緊張代表在意，會在意很多東西，希望球隊可以贏、自己能有點貢獻，還不錯，有這種感覺代表我還是愛棒球的。」