南投縣議員吳國昌反映近日參加多場告別式，遺屬反映家人是因新冠肺炎併發重症死亡，請他提醒衛生局要加強宣導打新冠疫苗的重要。曾雪蒨攝

南投縣議員吳國昌近日參加多場告別式，家屬反映家人是罹患新冠肺炎併發症死亡，要求衛生局加強宣導施打新冠疫苗。南投縣衛生局4日證實，南投縣新冠肺炎併發症今年死亡人數已破百人，但疫苗接種率卻不到2％，會加強宣導。

南投縣衛生局長陳南松表示，根據衛生福利部統計資料顯示，今年累計至11月3日止，國內COVID-19新冠病毒併發重症病例已經達到2萬5140例，死亡3450例；而南投縣COVID-19併發重症累計病例924例，死亡113例，數字驚人。

陳南松表示，其實新冠疫苗今年早就搶先在中秋連假前開打，比流感還早打，但即使南投縣開設大型疫苗接種站提供民眾接種流感與新冠疫苗服務，接種新冠疫苗的民眾還祭出送超商禮券500元、快篩棒1盒等誘因，但至今接種率仍只有1.9％，全國平均施打率更低，只有1.68％。

陳南松說，反觀南投縣流感今年併發重症16人，其中2人死亡，流感疫苗到3日為止，接種率已經超過70％，接種疫苗踴躍，已經達到社區群體免疫的效果，可見民眾接種新冠肺炎疫苗自主性高，不是送禮券等禮品就可被撼動。

眼見疫情解封後民眾拿下口罩，新冠疫苗併發重症者數量已經破百人，陳南松特別提出目前台灣新冠疫情解封後，疫情仍未稍減的新冠肺炎併發重症與死亡數據，提醒民眾打疫苗防疫的重要性，而衛生局也會持續加強社區宣導，並提供「30人揪團，醫護到府打疫苗」服務，希望讓民眾了解打疫苗防疫保護自己也保護家人的重要性。