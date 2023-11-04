南韓影帝李善均10月底被爆涉嫌吸毒，上月28日首度露面接受調查，拔了100根頭髮送驗，初步結果為陰性。今（4日）他二度被傳喚，在警局門口受訪時，5度對鏡頭鞠躬道歉，承諾會誠實接受調查。

李善均的初步毛髮、尿液毒品檢驗報告雖是陰性，但只能代表約8至10個月沒有碰毒，不能完全排除涉毒案。李善均4日再度被傳喚，於台灣時間12點多二度出現在警局，一下保母車後，他先對媒體鞠躬致意，表情沉重地說，很抱歉讓大家擔心，會在調查時誠實，對於所有人真心感到不好意思。

오늘 이 뉴스] '모발감정 음성' 나온 이선균 마약 인정하나 다시 묻자..

被問到承認吸毒嗎？李善均僅回：「我會在調查過程中誠實作答」，記者再追問事先有沒有確認毒品為陰性的結果？李善均維持一致的回答，承諾會據實以告，隨後在律師的陪同下進入警局，配合後續的調查。

李善均爆出吸毒後，被警方以違反毒品管制條例立案調查，已被限制出境，連婚外情29歲酒店女、疑遭勒索九百萬台幣的醜聞都傳開，愛家好男人形象全毀，正宮田慧振則嚇到快暈。神隱8天後，李善均向外界、粉絲道歉，也哽咽地向星妻田慧振和2個兒子表示：「對於這段時間承受著巨大痛苦的家人們，我感到非常抱歉。」

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