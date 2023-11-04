新竹縣副縣長陳見賢（右五）與各農會總幹事宣傳縣內的有機產品。（羅浚濱攝）

新竹縣政府農業處與新竹縣農會積極推廣在地有機農產品，4日縣農會廣場合辦「2023新竹縣有機產品行銷暨中台灣青農繽紛派對展售活動」，首次攜手新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市等6縣市合力推廣有機產品，展現豐碩成果；民眾一同享用有機美食，親子DIY活動也相當熱烈，場面氣氛熱絡。

縣府農業處長傅琦媺指出，新竹縣為推動有機農業發展，2019年9月起推動學童營養午餐採用有在地有機蔬菜政策，至今有122所國中小執行，初期採一周使用2次在地有機蔬菜，供應量逐年穩定增加，至今年10月統計1周能使用3至5天有機蔬菜的學校有81所，今年度供應量可望突破360公噸。

現場的「有機創意料理音樂饗宴」，提供民眾免費品嚐有機認證美食，榮獲2023北台灣精品咖啡評鑑精品特選獎的戴禎男，現場手沖咖啡供民眾享用，讓民眾一邊聆聽優美音樂，沉浸於美味饗宴。

新竹縣農會攤位有「推好康3步驟」，免費拿保久乳、有機蔬菜及遊園券，手作DIY有機蔬菜盆栽、蜂蜜搖蜜、藍染、稻草祝繩、茶花吊飾、鹿角蕨上板及泡泡互動遊戲等體驗活動，親子共同協力完成，反應相當熱烈。

副縣長陳見賢代表縣長楊文科頒發「112年全國優良農業產銷班暨新竹縣十大績優農業產銷班」及2023北台灣精品咖啡評鑑優秀人員，感謝縣農會的用心規畫＋，讓大家齊聚一堂，共同分享豐碩成果。

陳見賢表示，縣府全力協助農民，如楊文化縣長所說老中青幼通通照顧，沒辦法就要想辦法，努力提升績優獎勵金，各農會夥伴都相當用心，他代表楊文科縣長再次感謝大家攜手支持農民。