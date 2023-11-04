電影《與達利有約》以七零年代的西班牙為背景，講述佛朗哥獨裁統治下的西班牙人對藝術、烹飪與生活的熱情。本片也是新銳導演大衛普威爾的首部劇情長片，延續著他一貫熱愛的兩大主題：烹飪、薩爾瓦多達利，巧妙將兩者與時代氛圍結合，以二十世紀最傑出、最古怪的藝術家薩爾瓦多達利為核心，帶出一群不滿於現狀的人們，用藝術與美食作為武器，努力捍衛自由信仰的迷人姿態。

本片故事靈感來自以分子料理聞名於世，多次獲得米其林指南推薦的巴塞隆納餐廳「鬥牛犬餐廳」，餐廳創始人兼主廚費蘭阿德里亞被譽為西班牙烹飪界的達利。找來酷似小勞勃道尼的法國巨星荷西賈西亞，攜手以《羊男的迷宮》、《絕命大平台》等作深植人心的西班牙男星伊萬馬薩格共同演出，讓觀眾看見一家餐廳如何靠著對藝術的執著與敏銳度，成功翻身成為當地熾手可熱的美食指標。

本身是達利超級粉絲的導演大衛，2014年開始與卡拉薩爾瓦多達利基金會合作，四年間拍攝了三部關於達利的紀錄片，因此對於達利的生平、作品、生活態度都有全面的理解。在此之前，他也於2009年拍攝了一系列專門介紹西班牙藝術家與餐廳的紀錄片，因此《與達利有約》可說是他多年來研究領域的集大成之作。對於自己的首部長片作品問世，導演大衛表示，「希望這部電影能帶給大家滿滿的愉悅，讓人們走入影廳，在昏暗的空間中彷彿做了一場夢，可以徹底跳脫常規的世界，跟著達利的美學一起狂想，最後再心滿意足地回到現實實世界！」《與達利有約》將於12月1日在台上映。