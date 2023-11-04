桃園市立圖書館新總館內設有親子館，但有許多民眾反映親子館的活動音量過大，經常會干擾需要寧靜空間閱讀的民眾。（陳夢茹攝）

桃園市立圖書館新總館去年底開館，廣受民眾歡迎，平均每天約有1.2萬人次入館，不過有民眾反映位於總館1樓的自修室，因往來民眾多、假日更時常受到廣場活動干擾，影響自修品質。對此圖書館決議將調整空間，將自修室挪往7樓，並會多增加45個座位，預計年底前可決標。

市議員彭俊豪指出，總圖有著最美圖書館的稱號，內部的軟體建置更是讓圖書館成為休閒、娛樂、育兒、教育多功能複合文化設施，但還是有美中不足的部分，像是總館1樓的自修室常有學生或考生使用，但因為附近來往民眾、幼童眾多，導致使用自修室的民眾很難集中精神，盼總圖加強隔音功能，提升自修環境的品質。

市議員凌濤表示，總圖內設有親子館雖然用意良好，但服務處多次接獲民眾反映親子館的活動音量過大，經常會干擾需要寧靜空間閱讀的民眾，因此他也建議，總圖旁邊的桃園展演中心，其1樓為300坪的文創商場，租約期滿後可以朝親子場館研議建置。

教育局長劉仲成坦言，1樓自修室位於大門入口處、鄰近桃園藝文廣場，平日環境音量尚可，但假日若逢廣場正好有舉行活動的確會較於吵雜，即便多設置隔音設備仍無法完全改善，為此將進行內部空間調整來改善，目前會努力以人流管制及現場管控音量等作為，維持大廳及所有公共空間的秩序。

圖書館館長唐連成補充，1樓的自修室將調整至7樓，原1樓自修室將做為展示及活動空間，調整後7樓自修區將提供143個座位，較原來自修室座位數多增加45個，預計11月中旬上網招標，12月底前決標，施作期程90天，明年寒假結束後進場施作。

至於桃園展演中心問題，文化局長邱正生回應，原展演空間由文創聚落委託經營，合約將於明年6月到期，市府已陸續檢討該空間未來營運方向與內容，朝啟蒙兒童藝術方向規畫相當不錯，不過由於該空間規畫會涉及隔音、進出動線等問題，會以專案評估可行性再來執行。