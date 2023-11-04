屏東縣政府結合國立海洋生物博物館，4日在屏菸1936文化基地，辦理「2023第四屆台灣科學節之城市遇見海生館特展暨揚帆啟航探索珊瑚礁」開幕活動。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

為促進屏東科學教育發展，屏東縣政府結合國立海洋生物博物館，4日在屏菸1936文化基地，辦理「2023第四屆台灣科學節之城市遇見海生館特展暨揚帆啟航探索珊瑚礁」開幕活動，即日起至11月26日開放民眾免費參觀，期盼透過各種生物化石、鯨豚標本與活體珊瑚，讓民眾探索海洋生物的過去與未來。

屏縣府教育處表示，縣府團隊長年持續積極推廣科學教育，此次結合海生館豐富與特殊的海洋教育資源，展出「城市遇見海生館」特展活動，期待透過不斷推陳出新有趣的科學教育課程活動外，更希望能激發及強化孩子們科學學習動機。

此次主題為「基礎科學．開創未來」，特展分成4區，從4個不同時間點跟視野角度，依序介紹各種台灣常見的海洋生物，第一站為恆星1016區，敘說各種化石的故事，如稀有的樹葉化石、最珍貴的珊瑚化石、曾經生存在臺灣的大象化石及鯨魚化石等。

南極星0100區是第二站，透過解說員及照片描繪100年前恆春半島的歷史發展，揭開自古以來海洋與人類間密不可分的神秘面紗；第三站鯨星0203區，有鯨豚標本，可讓大家認識鯨豚及暸解這海中巨獸為何會浮出水面而成為矚目的焦點。

柯蘿星0323區則為最後一站，述說著一群在海中婀娜多姿、五光十色的珊瑚等著您來拜訪，透過各種珍奇的活體珊瑚與現場精彩的解說，可學習到珊瑚們在海中是如何扮演環境建造與維護的角色。