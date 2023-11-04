楊謹華飾演網紅媽媽。（粘耿豪攝）

由楊謹華、紀培慧、李維維、鍾承翰、古名伸合演的全新迷你影集《看看你有多愛我》，今（4）日舉行卡司記者會，導演葉天倫與演員群同出席。在劇中飾演「網紅媽媽」的楊謹華，有不少與女兒衝突的戲碼，她坦言，這是第一次演媽媽氣到走心：「因為女兒的態度不是這麼OK，但我發現我講出來的話，居然是我媽媽以前曾經對我說過的話。」

楊謹華坦言，其實因為親人的關係太親近，往往看盡所有最真實的樣貌，因此所有最真實的話會直接講出來不會加以修飾，「很多人說對家人更要有耐心，我很想做到但很難，不過我一直都有在學習，現在也比較進步」。

平常會與媽媽爭吵甚麼？楊謹華害羞的笑說都是一些小事情：「就可能有人會送我一些水果、餅乾，我媽可能覺得我都在忙，就會分送給別人不會問我，因為覺得我都在忙，可能回家後想吃發現媽媽送人了，就覺得這應該要先問我吧！就這些小事情累積起來，多了就會爆炸。」

另外，楊謹華也坦言，自己大概在青少年時期有過離家出走，「那時候大概我10幾歲的時候，大概一個禮拜沒回家，當時住在我朋友的朋友家，那時候對方家裡剛好出國，我就住了一個禮拜。」後來爺爺透過地址找到她，請叔叔將她帶回去。她自認是個比較拘謹的人，小時候被罵不講話會一直忍耐，「我會寫字條寫一些離家出走的話，放在抽屜，因為就有很多負面情緒無法發洩。」

李維維飾演大明星。（粘耿豪攝）

楊謹華和李維維劇閨蜜中反目成仇。（粘耿豪攝）

李維維在劇中飾演當紅女星Lynn，已經很瘦的她，因為必須跟楊謹華對戲，竟被要求要減重，壓力很大，最後大概瘦了兩、三公斤，「我很愛吃所以很痛苦！但我會暴吃個兩、三天再不吃，因為我會吃很多零食，就決定把零食戒掉」。

鍾承翰和李維維飾演一對夫妻。（粘耿豪攝）

劇中李維維與鍾承翰夫妻，兩人早在模特兒時期就曾於廣告中當過夫妻，李維維在現場透露，當時與鍾承翰一起赴澳洲拍廣告，當時兩人在廣告中還有個小孩，而三人與小童星的阿嬤一起過海關，沒想到卻因瓜子被攔下來，差點遭罰6千澳幣，最後向海關求情才順利放行。

紀培慧劇中飾演楊謹華經紀人。（粘耿豪攝）

知名舞蹈家古名伸在劇中飾演楊謹華的媽媽「玉蘭」，這是她二度參與戲劇演出，她笑說自己在劇中的嘴巴很壞，說出來的話都很難聽：「因為我是舞蹈家，對自己很嚴格，卻因為人生不順利，喜歡把所有的錯怪罪到別人身上，劇中我還會罵女兒廢物。」另外，紀培慧此次在劇中則飾演網紅經紀人，她笑說自己參考對象就是現實生活的經紀人。

迷你影集《看看你有多愛我》劇情描述單親媽媽怡安獨自撫養雙胞胎女兒長大，姊姊凱希甜美討喜，五歲時意外與怡安成為知名的親子網紅；妹妹莉莉害羞內向，從未在鏡頭前露面，成為無人知曉的另一名女兒。長達十年的網紅人生改變了親子關係，連怡安也難以確認「母愛」的重量。