德國會轉投義大利、日本和英國的「全球空戰計畫」（GCAP）打造下一代戰機嗎？

法國與印度和沙烏地阿拉伯展開談判，距離獲得兩筆共80架達梭航太（Dassault Aviation）「飆風」（Rafale ）新戰機大單又近了一步。

不過，據《突發防務》（Breaking Defense）網3日報導，雖然「錢」途光明，但法、德和西班牙合作打造的「未來空戰系統」（FCAS）下一代戰機專案新出現的不確定性，卻可能為它們蒙上陰影。

據《泰晤士報》（The Times）本周稍早報導，德國「可能」退出專案，轉而加入由義大利、日本和英國帶頭打對臺的「全球空戰計畫」（GCAP）。儘管一位德國國防部發言人說，那是「不實」報導，但分析家說，柏林和巴黎之間工業關係緊張，恐怕會繼續製造麻煩。

空中巴士（Airbus）和達梭之間以往因 1B階段，打造第一版「未來空戰系統」驗證機合約，彼此關係緊張，後來雙方2022年12月簽下遲來的合約，這才告一段落。據說雙方爭議的主因在於棘手的飛控系統，雖然簽約時大家笑容滿面，但合作關係中仍彌漫著不安。

「德國外交關係協會」（German Council on Foreign Relations）研究主任莫林（Christian Molling）說，據他了解，達梭被視為這場遊戲中的壞人，因為他們還在阻礙某些與空巴分工的要素，還有智慧財產權方面的協議。

“Germany is sticking to the joint [FCAS] project with France and Spain,” said a German MoD spokesperson. “Media reports that Germany is pulling out are false.” https://t.co/qSvZJtMpsz — Breaking Defense (@BreakingDefense) November 3, 2023

而英國駐德前大使利弗（Paul Lever）說，雖然他對德國考慮退出「未來空戰系統」專案「沒有具體了解」，但如果他要「憤世嫉俗地推測」，為什麼會出現相關報導，並設身處地，以德國採購官員「受夠法國過分要求分攤工作和設計」的立場去想，那沒甚麼比向英國記者洩露這種消息，令法國感到恐懼更好的方式了。