兒科醫師吳昌騰分享，近日急診收到一個特殊病例，一位媽媽和小孩去日本自助旅遊，玩到第三天孩子染A型流感，當晚開始出現譫妄症狀，媽媽驚覺不對，立刻改機票回台治療，最後發現是病毒性腦炎。醫師也分享病毒性腦炎常見的10大症狀，提醒孩子染流感後，除了盡速就醫，還要觀察孩子的病情變化。

吳昌騰昨在臉書分享，在兒科急診遇到一個印象深刻的病例，一位媽媽帶著小孩從日本搭機回台灣就醫，原本他們在日本自助旅遊，第3天孩子開始發燒，當晚媽媽就帶著孩子到當地的醫院看病，孩子確診A型流感，醫師開克流感給孩子服用，怎料到了晚上孩子非但沒好轉，還出現胡言亂語、譫妄的症狀。

吳昌騰表示，這位媽媽警覺病情不對，隔天一早立刻搭飛機回台灣，一下飛機就將孩子送到林口長庚急診，他詢問媽媽為什麼不繼續到日本當地醫院看病，怎料對方堅定地說「我對台灣的兒科醫療有信心！」後來診斷出孩子罹患「病毒性腦炎」，經過治療以後，順利恢復健康。

吳昌騰指出，病毒性腦炎的臨床表現，除了中樞神經系統感染常見的發燒、頭痛、噁心及嘔吐症狀，還常常有神經系統功能障礙的症狀，包括意識型態的改變，像是意識不清、嗜睡、人格改變、行為異常、癲癇發作和/或言語或運動障礙。

吳昌騰也說，流感是一種呼吸道傳染病，傳染性強，但可透過接種當季流感疫苗、勤洗手、避免接觸患者、注意個人衛生等方法有效預防。此外，若孩子得流感，除了要及時就醫，遵循醫師的建議與治療，最重要的是注意孩子的病情變化。