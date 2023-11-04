桃園中壢有投資詐團出沒，警方2日逮到28歲謝姓車手，還搜出毒品安非他命，訊後依詐欺、毒品罪嫌移送桃檢偵辦。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園中壢有投資詐團出沒，警方2日逮到28歲謝姓車手，還搜出毒品安非他命，訊後依詐欺、毒品罪嫌移送桃檢偵辦。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名42歲李姓女子近日遇上詐團假冒知名投資人「不敗教主陳重銘」名義行騙，要李女下載投資APP「呈達ChengDA」，操作股票當沖被騙172萬元。調查發現，詐團會要求被害人填外派經理到府現金服務申請單，營造很多人投資氛圍。警方制定計畫，前天（2日）逮到28歲謝姓車手，還搜出毒品安非他命，訊後依詐欺、毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

中壢分局大崙派出所長陳世珉指出，2日接獲李女報案，稱遭遇詐騙集團以投資股票的假投資手法詐欺，且對方還先冒用「不敗教主陳重銘」名義，將她加入LINE群組後，誆稱可協助操作股票當沖，短時間可獲高報酬，且保證獲利零風險，更一步步教李女下載投資APP「呈達ChengDA」，讓她信以為真的在操作股票當沖，至今已被騙走約172萬元。

陳世珉說，調查後發現，詐團為降低被害人戒心，不會立即要人匯款或面交金錢，而是要求被害人填寫「外派經理到府現金服務申請」，提供方便面交的時間和地點後，才會派車手前往取款，甚至不一定會依被害人要求的時間前往，營造出真的很多人在投資的氛圍，讓被害人信以為真。

這次李女是因要一次提領大筆款項引發銀行行員注意，在關懷提醒下才驚覺遭詐騙。陳世珉表示，警方2日制定縝密查緝計畫，在中壢區中正路趁車手謝男出現，欲向被害人在取款330萬之際當場逮捕，現場除查扣作案用手機，還扣得詐團偽造的「呈達投資股份有限公司」識別證、投資合作契約書、印章等物，更在他身上查扣第二級毒品安非他命1包和吸食器，訊後依詐欺、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

陳世珉提到，此案詐團是冒用「呈達投資股份有限公司」名義行騙，若民眾有加入相關群組，很可能也遇上詐騙，請盡速向就近派出所或中壢分局報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦。

陳世珉呼籲民眾，千萬別加入來路不明的LINE飆股群組，同時也要多留意家中成員，是否有異常的金錢投資、匯款等舉動，歡迎民眾隨時向警方反映，或撥打165專線諮詢。