日前國1竹北南下路段日間施工，造成新竹大塞車引發民怨沸騰，新竹縣國民黨立委林思銘提出三項建議改善方案，高公局回覆其中有些建議是因為縣政府預算不夠，因此暫停實施計畫。對此，林思銘痛批高公局根本把新竹民眾當二等公民，也凸顯新竹縣長年資源不足，統籌分配款不公平導致基礎建設推動受阻的問題。

高公局針對新竹大塞車公開回應稱，「竹北交流道改善計畫2017年由行政院核定，但竹縣府2019年表示財源拮据，無經費負擔光明六路新建地下道工程，當前若要重啟，縣府須重新研提新方案可行性研究報告。」

林思銘表示，竹科發展40年，是全台經濟命脈，但是全民享受經濟成果時，相關的衝擊苦果卻是在地民眾承受，而過去相關的交通設施規畫，因為低估竹科發展帶來的人口激增，導致塞車一直都是在地民眾惱人的問題，對此他在中央已經極力爭取預算改善相關交通問題。

林思銘憤怒指出，他堅持要爭取改善竹北交流道周邊平面道路、竹北環北交流道等建設，主因就是過去的設計是半套式設計，導致目前遇到交通狀況就容易塞車回堵到市區，結果高公局卻以地方預算不足而不支持該計畫，這項改善計畫將能帶給竹科發展長遠利益，但是中央卻甩鍋地方，他認為中央應該全額負擔相關經費，讓改善工程早日動工才對。

林思銘表示，過去他就呼籲要改善竹縣長年財政劃分、資源分配不公平的問題，也提到可以思考超徵稅款是否用來挹注這些中央與地方緊密連結發展的需求，務必希望中央不要將新竹民眾當二等公民，需要建設時都在甩鍋。

在督促中央重視解決大新竹交通問題的同時，林思銘也肯定縣府團隊過去的努力。他表示，新竹縣政府為全力改善竹北交流道周邊平面道路交通壅塞，除分年分期推動跨區域之智慧號控計畫外，因應竹北地區持續蓬勃發展，縣府也預計明年度啟動「竹北交流道可行性評估」，在中央刻正推動之國道1號楊梅頭份高架道路基礎下，研擬既有竹北交流道之改善方案，也包含是否增設竹北環北路交流道等構想，多箭齊發加速紓解交通瓶頸，他希望中央也拿出同樣的誠意為民謀利。