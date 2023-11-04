此次脫穎而出的產品是日前榮獲業界領導媒體Embedded Computing Design於德國Embedded World 2023嵌入式電腦展所頒發Best in Show大獎的SI-624-AI工業級強固型AI人工智慧電腦系統。其搭載第13/12代Intel Core處理器，並整合NVIDIA Ampere架構MXM GPU顯示卡，支援多達5888個CUDA核心/17.66 TFLOPS，可運用強大的運算能力執行AI深度學習與影像處理分析功能，相當適合AI邊緣運算應用環境。本系統可透過單一網路介面，同時支援乙太網路與OOB(Out-of-Band)頻外管理兩項功能，讓IT管理員彈性化遠端管理電腦與裝置機群；其PDPC外部設備電源控制功能讓用戶可透過軟體控制連結USB或M.2介面的外接設備，在不需重新開機的狀況下即可恢復正常，並讓主系統持續正常運作。

廣積資深執行副總李家富表示，SI-624-AI以模組化設計整合MXM GPU顯示卡，不但方便升級和更換，用戶可依據需求選擇不同效能和功耗的顯示卡，以即時擷取並分析影像資料。其整合廣積獨家iSMART智慧節能和Observer遠端監控技術，用戶可直接透過網路操作介面，進行智慧節能及自動開關機排程等功能，以降低能源消耗並減少停機時間，提供更快的網路速度與更低的存取延遲度，滿足AI人工智慧邊緣運算應用的大數據傳輸與遠端控制需求。