民進黨立委參選人謝佩芬、王世堅今（4）日出席由北市議員顏若芳主辦的「挺台灣！團結信賴大會」，民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、前民進黨主席卓榮泰、僑委會副委員長阮昭雄、北市議員林延鳳、新北市議員李宇翔、立委林楚茵等人出席力挺。

而晚間民進黨立委高嘉瑜將舉辦信賴台灣高嘉瑜後援會成立大會，面對記者提問，沒有真心想要挺高嘉瑜到底，陳時中表示，現在職位就是賴總統的北市主任委員，包含立委的輔選，所以八位立委都同等看待，希望能夠當選，讓國會可以過半。

高嘉瑜選情膠著如何幫他？陳時中說，選舉都是起起伏伏，尤其立委選舉不是一件容易的事情，還有70多天可以更加努力；是否會與高嘉瑜有更多的拜票行程？陳時中表示，今天晚上高嘉瑜的競總要成立他也會去。

台灣基進提名吳欣岱參選，衝擊民進黨立委高嘉瑜選情，泛綠陣營出現分裂，對此，陳時中說，綠營沒有分裂，一向尊重大家的選舉，每個人他們認為適宜的能夠代表本土政權的，就投出神聖的一票。

還會跟台灣基進談嗎？陳時中表示，目前如果沒有特別情況，不會有黨跟黨的對談，沒有分裂讓他們自由的選舉；至於是否會整合？陳時中表示，如果有機會的話。