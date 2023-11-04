2024總統選戰白熱化，國民黨總統參選人侯友宜4日15時在台北市政府前廣場舉辦萬人造勢，台北市長蔣萬安、前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康等人也都現身站台，營造大團結氣勢。負責主辦的台北市黨部表示，現場備有約2.5萬張椅子，目前已有1萬餘人共襄盛舉。趙少康受訪談到柯文哲下周要跟副手合照，是否代表藍白破裂，趙少康笑稱，合照可以留作紀念，登記才算數。

黃呂錦茹下午表示，台北市的立委選情，目前大同區還在拚，但游淑慧聲勢慢慢起來，也變樂觀區，目前是坐六望七搶八。至於藍白合僵局，基層是否焦慮，黃呂說，還沒有合成不是不合，當然有焦慮，因為希望趕快下架民進黨。

至於是否已經有基層透露想找民眾黨總統參選人柯文哲站台，黃呂表示，目前沒有聽到，因為大家覺得柯文哲應該要展現誠意，至於藍白怎麼合，中央會有中央的做法，地方會跟隨中央。

黃呂說，國民黨人氣愈來愈旺，「白色不跟我們合，我們會獨立打到底，但還是希望合。」

趙少康受訪時表示，遇到藍白合作，不能都聽主戰派，主帥自己要做決定，否則的話就變成三心二意。柯文哲提出全民調讓分，趙少康認為，把政黨實力、基層動員都考慮進去，3％不夠，起碼要5-6％。

至於柯文哲競選總幹事黃珊珊說，下週柯要與副手拍照，趙少康則笑稱，合照也不表示什麼，郭台銘也合照過，可以留作紀念嘛，登記才算數啦。

立委參選人徐巧芯則說，雙方都把副手、不分區立法委員名單準備好，對藍白來說都是好事，就算沒有辦法在總統層次合作，也不希望扯彼此後腿，變成藍白鬥，民眾黨準備副手無可厚非，我相信國民黨也有相關準備。

徐坦言，大家對於藍白在總統層次能不能合作是悲觀態度，覺得機會不大，希望雙方主席能夠更多討論。